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    16 марта 2021, 15:08

    Экономист объяснил, в каком случае можно будет получать пенсии умерших родных

    Полина Петрова

    Экономист, член генерального совета «Деловой России» Антон Любич объяснил, в каком случае граждане РФ смогут получать пенсии своих умерших родственников, написал сайт URA.ru.

    Экономист объяснил, в каком случае можно будет получать пенсии умерших родных

    По его словам, если вернуть накопительную пенсию, то члены семьи скончавшегося смогут ее забирать в качестве наследства.

    «Существует накопительная пенсионная система. Средства, которые граждане вносили на свои индивидуальные накопительные счета, наследуют», — пояснил Любич.

    Для реализации такой идеи нужно восстановить работу накопительного компонента и разморозить средства, которые вносились до 2014 года. Помимо прочего, необходимо компенсировать период выплат по настоящий год.