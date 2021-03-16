Экономист объяснил, в каком случае можно будет получать пенсии умерших родных

Экономист, член генерального совета «Деловой России» Антон Любич объяснил, в каком случае граждане РФ смогут получать пенсии своих умерших родственников, написал сайт URA.ru.

По его словам, если вернуть накопительную пенсию, то члены семьи скончавшегося смогут ее забирать в качестве наследства.

«Существует накопительная пенсионная система. Средства, которые граждане вносили на свои индивидуальные накопительные счета, наследуют», — пояснил Любич.

Для реализации такой идеи нужно восстановить работу накопительного компонента и разморозить средства, которые вносились до 2014 года. Помимо прочего, необходимо компенсировать период выплат по настоящий год.