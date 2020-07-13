Экономист объяснил, почему закон о компенсации на удаленке не будет работать

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин объяснил, почему закон о компенсации при дистанционной работе не будет работать.

Поправки в Трудовой кодекс внесла на рассмотрение группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Согласно одному из пунктов законопроекта, находящемуся на удаленке сотруднику будут компенсировать затраты на электроэнергию и амортизацию личной техники, которая используется для работы. По словам Калугина, такое нововведение будет невыгодным, сообщил сайт Ura.ru.

«Это будет экономически неэффективно. Безлимитный доступ в интернет стоит где-то 500 рублей в месяц. Но работодатель заставит вас написать отчет, сколько из этой суммы вы потратили на работу. Останется в лучшем случае сто», — пояснил экономист.

Он добавил, что ради небольшой суммы денег человек потратит много времени и бумаги. Как считает специалист, сотрудники не будут пользоваться такой возможностью по причине вероятных сложностей с расчетом.

Калугин отметил, что желающие получить компенсацию могут потребовать ее у начальника, однако, по его словам, такого работника будет проще уволить.