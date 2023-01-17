Общество 17 января 2023, 17:44 Экономист объяснил, почему россияне теряют интерес к йогуртам Потребление йогуртов сокращается из-за высоких цен на продукцию

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Снижение интереса и потребительского спроса к йогуртам объясняется высокой стоимостью данной молочной продукции. Такое мнение выразил директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов в разговоре с «Национальной службой новостей».

Тихонов подчеркнул, что россияне не хотят переплачивать за маленькую коробочку с йогуртом.

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По его словам, в настоящее время покупатели переходят на более доступную молочную продукцию.

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