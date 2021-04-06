Экономист объяснил падение спроса на говядину в России

Говядина в 2021 году продается хуже, чем в любой другой год за последние десять лет. Спрос на эту разновидность мяса опустился на 3,4 процентрных пункта и оказался на уровне 1,94 миллиона тонн. Об этом рассказал «Коммерсант».

Падение интереса к говядине на прилавках магазинов связано с тем, что во время пандемии люди хотели беречь средства, поэтому закупались более дешевыми продуктами. Их фокус внимания сместился в сторону более дешевых аналогичных товаров. Эксперты отметили закономерность таких процессов.

«На самом деле покупатель приходит в магазин, деньги у него ограничены, он предпочитает более дешевые сорта мяса. А если на мясо денег не хватает, то, соответственно, там дальше по таблице потребностей — до хлеба включительно доходит. Обычно говядина используется для первого, для каких-то ограниченных вторых блюд и для промпереработки. А продукция промпереработки тоже достаточно дорогая, от нее люди отказываются при недостатке денег в первую очередь», — поделился в эфире радио Sputnik доктор экономических наук, бывший начальник департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод.