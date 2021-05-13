Экономист объяснил, как справиться с дефицитом рабочих на стройках в РФ

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко объяснил, как справиться с дефицитом рабочих на стройках в России. Он отметил, что отток мигрантов из-за закрытия границ замедлил темпы работ по всей стране, написало РИА ФАН.

Так, дефицит специалистов в российских регионах достигает 40%. При этом принцип «точечного ввоза» решает возникшую проблему только частично.

«Насколько ранее относительно низкая цена и высокая гибкость рынка рабочей силы являлись неисчерпаемым драйвером роста сферы жилой недвижимости, ровно настолько же ее отток оказался ключевым фактором торможения отрасли», — уточнил Десятниченко.

Как он считает, сейчас важно улучшать условия труда и соблюдать гарантии трудового законодательства. Также необходимо создавать специальные учебные центры, в которых будут привлекать специалистов без опыта на стройку.