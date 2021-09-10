Экономист объяснил, как получить кредит на более выгодных условиях

Россиянам назвали способы, как можно более выгодно получить кредит. Информацией поделилась доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова, написал сайт «Дни.ру».

Эксперт отметила, что перед взятием кредита следует изучить рынок и условия банков. Как правило, более выгодные программы предлагают, прежде всего, клиентам с хорошей зарплатой и чистой кредитной историей. Также плюсом будет наличие имущества в собственности.

Ермилова отметила, что заемщикам следует ознакомиться со специальными или льготными программами кредитования и выяснить, возможно ли принять в них участие. Например, некоторые компании предлагают программы со специальными условиями, выполнив которые, клиент получает скидку или другие бонусы. Такими приемами часто пользуются автодилеры или застройщики. В этом случае можно здорово сэкономить, заключила эксперт.