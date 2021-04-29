Экономист объяснил, как можно сдержать рост цен на крупы в России

Доктор экономических наук, бывший начальник департамента агропромышленного комплекса правительства РФ Леонид Холод объяснил, как можно сдержать рост цен на крупы в нашей стране, сообщило радио Sputnik.

По информации СМИ, стоимость гречки, пшена и овсяных хлопьев может подняться в российских торговых сетях на фоне неурожая, увеличения поставок на экспорт, а также затрат на упаковку и логистику. По словам Холода, эти продукты дорожают по объективным причинам.

«Крупы дорожают в силу совершенно объективных обстоятельств. Есть продовольственная инфляция, которая превышает обычную инфляцию по абсолютно объективным законам рынка. А крупы входят в круг продовольственных товаров первой необходимости, которые дорожают быстрее, чем в целом продовольственная инфляция», — уточнил экономист.

Есть способы сдерживания цен на крупы. Как считает эксперт, необходимо развивать конкуренцию. Помимо прочего, можно устраивать интервенции и попробовать маневрировать с НДС на крупы. Холод пояснил, что такие действия не приведут к большому эффекту. Специалист уверен, что главное — не замораживать цены.

Он назвал лучшим способом борьбы с последствиями инфляции программы продовольственной помощи малоимущим слоям населения.