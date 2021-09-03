Экономист объяснил, к чему ведет нехватка строителей

Экономист Никита Масленников объяснил, почему в России стало не хватать строителей и к чему это ведет. Даже мигранты предпочитают другие занятия работе на стройке, при этом цены на недвижимость растут, написала Pravda.Ru.

Во время пандемии многие мигранты, работавшие на стройках, уехали обратно домой. Другие строители перешли на другую работу, так как строительство было заморожено, и остались там. В результате в России возник острый дефицит рабочих рук. В конечном итоге это влияет на цены на недвижимость.

«С начала 2020 года стоимость жилья в новостройках выросла на четверть. В прошлом году прирост был больше 18%, сейчас за семь месяцев уже имеем 16% с небольшим. На круг выходит четверть», — сказал Масленников.

Несмотря на то, что зарплаты на стройках немалые, мигранты все чаще выбирают другую, менее тяжелую работу — в ставшей очень востребованной доставке или в такси.

При этом построенное жилье раскупается плохо.

«Стоимость строительства выросла на четверть, а спрос-то на жилье, откровенно говоря, стагнирует: мы строим много, но продать это становится серьезной проблемой, в силу низкой платежеспособности наших граждан», — пояснил экономист.