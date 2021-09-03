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    03 сентября 2021, 11:19

    Экономист объяснил, к чему ведет нехватка строителей

    Полина Гребенщикова

    Экономист Никита Масленников объяснил, почему в России стало не хватать строителей и к чему это ведет. Даже мигранты предпочитают другие занятия работе на стройке, при этом цены на недвижимость растут, написала Pravda.Ru.

    Экономист объяснил, к чему ведет нехватка строителей

    Во время пандемии многие мигранты, работавшие на стройках, уехали обратно домой. Другие строители перешли на другую работу, так как строительство было заморожено, и остались там. В результате в России возник острый дефицит рабочих рук. В конечном итоге это влияет на цены на недвижимость.

    «С начала 2020 года стоимость жилья в новостройках выросла на четверть. В прошлом году прирост был больше 18%, сейчас за семь месяцев уже имеем 16% с небольшим. На круг выходит четверть», — сказал Масленников.

    Несмотря на то, что зарплаты на стройках немалые, мигранты все чаще выбирают другую, менее тяжелую работу — в ставшей очень востребованной доставке или в такси.

    При этом построенное жилье раскупается плохо.

    «Стоимость строительства выросла на четверть, а спрос-то на жилье, откровенно говоря, стагнирует: мы строим много, но продать это становится серьезной проблемой, в силу низкой платежеспособности наших граждан», — пояснил экономист.