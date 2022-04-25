Экономист Николаев прокомментировал возможное снижение ключевой ставки в России

Доктор экономических наук Игорь Николаев прокомментировал сообщение о том, что Центробанк РФ может снизить ключевую ставку на два процентных пункта — с 17 до 15%. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам экономиста, вероятность такого снижения достаточно велика.

«Вероятность того, что ключевая ставка будет снижена, велика. Главное основание для подобных действий со стороны Центробанка — то, что происходит с инфляцией. Сейчас у нас ежедневные темпы роста инфляции снизились до 0,2 процента. Для сравнения: в марте за неделю цены росли на два и более процента каждую неделю. То есть в апреле темпы роста цен в десять раз меньше, чем в марте. Центробанк реагирует вполне предсказуемо — снижает ключевую ставку», — сказал он.

При этом эксперт отметил, что в дальнейшем повышенный инфляционный фон будет сохраняться, а маневра для снижения ключевой ставки будет становиться меньше. На это влияют сразу несколько факторов: дорогая логистика, высокая неопределенность экономической ситуации, повышение цен продавцами. Также существенную роль оказывает мировая инфляция, ведь на мировых рынках цены продолжают расти, заключил Николаев.