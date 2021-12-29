Экономист Николаев назвал рост состояния миллиардеров в России «неплохим показателем»

Издание Forbes опубликовало рейтинг состояния российских миллиардеров за 2021 год. Оказалось, что оно выросло почти на 101,4 миллиарда долларов. Ситуацию в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и Бухгалтерские Консультанты», экономист Игорь Николаев.

«Рост богатства миллиардеров в основном зависит от роста стоимости их активов, а их активы — это, прежде всего, акции и другие вложения. Здесь нет прямой корреляции с тем, как растут доходы у граждан», — сообщил он.

По данным Forbes, самыми разбогатевшими российскими миллиардерами в 2021 году стали создатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Состояние Дурова увеличилось на 13,81 миллиарда долларов, а Бакальчук — на 11,92 миллиарда.

«Если говорить в целом, для экономики это неплохой показатель — растет стоимость активов, значит, экономика привлекательна для инвесторов. Они покупают акции, продают, снова покупают, в результате стоимость акций, активов растет», — заключил экономист.