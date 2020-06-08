Экономист не одобрил идею поднять россиянам почасовую оплату труда

Специалист скептически отнесся к идее введения почасовой оплаты труда в России с 1 января 2021 года. По мнению Калугина, предложение парламентариев в реальности никак не скажется на уровне оплаты труда.

«Идея популистская. Это никак не скажется на уровне оплаты труда. Зарплата будет платиться ровно столько, сколько может себе позволить бизнес», — пояснил эксперт.

По его словам, даже если закон о почасовой оплате примут, его будет легко обойти. Работодатели смогут заключать с работниками вместо срочных договоров гражданско-правовые без социальных выплат или просто выдавать зарплату в конвертах. Кроме того, возможен и демпинг со стороны других претендентов на рабочее место.