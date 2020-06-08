Экономист не одобрил идею поднять россиянам почасовую оплату труда
Виталий Калугин, экономист и финансовый аналитик, в разговоре с ИА Ura.ru прокомментировал планы депутатов Госдумы установить в России минимальную оплату труда по срочным договорам и для работников, трудящихся неполный день.
Специалист скептически отнесся к идее введения почасовой оплаты труда в России с 1 января 2021 года. По мнению Калугина, предложение парламентариев в реальности никак не скажется на уровне оплаты труда.
«Идея популистская. Это никак не скажется на уровне оплаты труда. Зарплата будет платиться ровно столько, сколько может себе позволить бизнес», — пояснил эксперт.
По его словам, даже если закон о почасовой оплате примут, его будет легко обойти. Работодатели смогут заключать с работниками вместо срочных договоров гражданско-правовые без социальных выплат или просто выдавать зарплату в конвертах. Кроме того, возможен и демпинг со стороны других претендентов на рабочее место.