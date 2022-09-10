Экономист назвала отрасли, которые поддержат Россию в условиях трансформации | 360°

Общество 10 сентября 2022, 03:50 Поделиться Telegram

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Viber Экономист назвала отрасли, которые поддержат Россию в условиях трансформации Экономист Сафина: Россию в условиях трансформации поддержит промышленное производство Shutterstock.com

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Трансформация российской экономики, связанная с уменьшением доли сырьевого сектора, продолжится. Страну в период перемен поддержит промышленное производство, заявила агентству «Прайм» руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина на полях Московского финансового форума.

«В рамках политики импортозамещения должна повысится роль высокотехнологичных производств, таких как производство электроники, IT-сектор, машиностроение и станкостроение. Рост торговли с азиатскими странами потребует увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры», — пояснила Сафина.

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В промышленном секторе, несмотря на сложности, наблюдается рост, в июле индекс промышленного производства улучшился и составил -0,5% в годовом выражении, по сравнению с апрелем, когда спад составил -2,6% в годовом выражении.

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Стабильность сохраняется в сфере добычи ресурсов и в перерабатывающих отраслях, производстве электроэнергии. Проблемы сохраняются в секторе производства автотранспортных средств, машиностроении, обработке древесины, указала экономист. Значительная поддержка экономики — строительный сектор.

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