Экономист назвала отрасли, которые поддержат Россию в условиях трансформации | 360°

Все новости

Общество

10 сентября 2022, 04:21

Скончался главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров

Общество

10 сентября 2022, 03:50

Экономист назвала отрасли, которые поддержат Россию в условиях трансформации

Реклама

Мир

10 сентября 2022, 03:38

Украинского журналиста разочаровала позиция Венгрии по Крыму

Мир

10 сентября 2022, 03:27

Работают при свечах и жгут счета. Итальянцы выступили против антироссийских санкций из-за цен на электричество

Спецоперация

10 сентября 2022, 03:20

США распределили контракты на пополнение истощенных помощью Украине арсеналы

Мир

10 сентября 2022, 02:53

США пригрозили санкциями за покупку российской нефти по цене выше установленных ограничений

Мир

10 сентября 2022, 02:48

Европейцам предрекли невиданные проблемы с урожаем из-за засухи

Власть

10 сентября 2022, 02:26

Путин заявил об успешности ВЭФ-2022

Мир

10 сентября 2022, 02:17

Страны ЕС не смогли договориться о введении потолка цен на российский газ

Общество

10 сентября 2022, 03:50

Экономист назвала отрасли, которые поддержат Россию в условиях трансформации

Экономист Сафина: Россию в условиях трансформации поддержит промышленное производство

Читать 360tv в

Трансформация российской экономики, связанная с уменьшением доли сырьевого сектора, продолжится. Страну в период перемен поддержит промышленное производство, заявила агентству «Прайм» руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина на полях Московского финансового форума.

«В рамках политики импортозамещения должна повысится роль высокотехнологичных производств, таких как производство электроники, IT-сектор, машиностроение и станкостроение. Рост торговли с азиатскими странами потребует увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры», — пояснила Сафина.

Реклама

В промышленном секторе, несмотря на сложности, наблюдается рост, в июле индекс промышленного производства улучшился и составил -0,5% в годовом выражении, по сравнению с апрелем, когда спад составил -2,6% в годовом выражении.

Реклама

Стабильность сохраняется в сфере добычи ресурсов и в перерабатывающих отраслях, производстве электроэнергии. Проблемы сохраняются в секторе производства автотранспортных средств, машиностроении, обработке древесины, указала экономист. Значительная поддержка экономики — строительный сектор.

Россия

Экономика

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама