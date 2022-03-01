Экономист назвал условие, при котором у россиян могут возникнуть трудности с картами Visa

У россиян могут возникнуть проблемы с банковскими картами Visa в случае пересечения границы. Такое мнение в беседе в NEWS.ru озвучил экономист Богданов.

Ранее стало известно, что международная платежная система Visa заявила о готовности соблюдать санкции против России на фоне спецоперации в Донбассе.

«В РФ проблем не будет с картами, внутри страны. За пределами — будут. У нас же НСПК работает, она весь механизм обеспечит, поэтому проблемы не будет никакой. А за границей — да, счета заморожены, деньги нельзя ввозить, тут вопрос снят. Это технический вопрос, он не имеет к нашим гражданам особого отношения вообще. У нас есть и свои карты — „Мир“, и наличные», — добавил экономист.

Он призвал россиян не впадать в панику и не обналичивать деньги с карт. Вместо этого можно отнести их в банк и положить под 20%.