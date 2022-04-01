Экономист назвал последствия отказа для Европы покупать российский газ за рубли

Поставленная президентом России дата — 1 апреля — это срок начала поставки российского газа за рубли. Но платить за экспорт сырья недружественные страны должны в конце апреля — начале мая. За месяц они должны определиться, перейдут ли на российскую валюту по контрактам газа или нет. Об этом «360» заявил кандидат экономических наук Юрий Юденков.

Те страны, которые откажутся платить в рублях, в конце апреля начнут отключать от поставок.

«Закрыть газовый вентиль в трубопроводной системе — это не то, что закрыть кран горячей воды на кухне. Это сложный технологический процесс. Давление в трубе постепенно начинает снижаться, и на какой-то момент газ перестает идти. Но вот эти четыре недели газ еще будет идти под тем же давлением в сторону Европы. В течение апреля все покупатели должны определиться», — заявил Юденков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя перевод оплаты поставок российского газа в рубли, отметил, что в случае изменения ситуации Россия может вернуться к обычным расчетам. Пока рубль остается самым надежным вариантом.