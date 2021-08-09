Экономист назвал чушью идею о замене пенсии страхованием жизни

Экономист Никита Кричевский в разговоре с Общественной службой новостей раскритиковал идею о замене пенсии страхованием жизни. Такой вариант предложил гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Это полная чушь, абсолютно исключено. Обязательная пенсионная система является базовой основой. Дальше идут альтернативные пенсии, добровольное пенсионное страхование, все зависит от принятой модели. Что касается обязательной части пенсий, то это действует во всем мире», — сказал экономист.

Он пояснил, что страхование жизни может быть дополнением к пенсии, но не может стать ее альтернативой. и в любом случае, чтобы оно заработало, необходимы определенные законодательные изменения.

«Ни параметры инвестирования, ни ответственность страховщиков, ни степени части будущих получателей страхового возмещения не прописаны в законодательстве. Еще 20 лет назад шли разговоры о том, что инвестиционно-накопительное страхование жизни у нас не практикуется. Хотя во всем мире это абсолютно реальная штука, а у нас был сделан перекос в сторону негосударственных пенсионных фондов. Страхование жизни было несправедливо отправлено на обочину», — пояснил он.