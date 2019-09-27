Экономист научил бороться с телефонными мошенниками

Часто злоумышленники подменяют номера кредитной организации, чтобы потенциальные жертвы больше доверяли им. Однако в последнее время россияне становятся настороженнее, так как понимают: нередко их пытаются обмануть. А это осложняет работу аферистам. Поэтому мошенники во многом преуспели на технологическом уровне.

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Недавно злоумышленники разработали новый способ, связанный с подменой номеров банков. Он внушает доверие клиентам, отметил Колташов. Обманщики звонят пользователям банка и говорят, что у них якобы возникли проблемы с картой. Для устранения неполадок они просят предоставить личные данные и в итоге снимают с карты деньги. По мнению экономиста, финансово-кредитные организации бессильны в этом вопросе.

«Но проблема в том, что вот эта схема демонстрирует то, что мошенники намного более энергичны по сравнению с банками, и они активнее развиваются и совершенствуют свои методы», — рассказал Колташов.

Экономист рассказал, как обезопасить себя и свои сбережения. Мошенники требуют выполнять большое количество разных действий, а самое главное — просят назвать личные данные. И главное: при звонке из банка всегда нужно быть настороже, потому что в двух из трех случаев звонят злоумышленники.