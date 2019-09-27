  • Экономист научил бороться с телефонными мошенниками

    27 сентября 2019, 17:43

    Алена Макаренко

    Количество мошеннических звонков клиентам банков резко увеличилось летом 2019 года. Как разоблачить мошенников, объяснил «ПолитЭксперт» со ссылкой на руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова.
    Экономист научил бороться с телефонными мошенниками

    Часто злоумышленники подменяют номера кредитной организации, чтобы потенциальные жертвы больше доверяли им. Однако в последнее время россияне становятся настороженнее, так как понимают: нередко их пытаются обмануть. А это осложняет работу аферистам. Поэтому мошенники во многом преуспели на технологическом уровне.

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    Недавно злоумышленники разработали новый способ, связанный с подменой номеров банков. Он внушает доверие клиентам, отметил Колташов. Обманщики звонят пользователям банка и говорят, что у них якобы возникли проблемы с картой. Для устранения неполадок они просят предоставить личные данные и в итоге снимают с карты деньги. По мнению экономиста, финансово-кредитные организации бессильны в этом вопросе.

    «Но проблема в том, что вот эта схема демонстрирует то, что мошенники намного более энергичны по сравнению с банками, и они активнее развиваются и совершенствуют свои методы», — рассказал Колташов.

    Экономист рассказал, как обезопасить себя и свои сбережения. Мошенники требуют выполнять большое количество разных действий, а самое главное — просят назвать личные данные. И главное: при звонке из банка всегда нужно быть настороже, потому что в двух из трех случаев звонят злоумышленники.