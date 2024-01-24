Общество 24 января 2024, 16:06 Экономист Наследникова: небольшие конкретные цели помогут научить ребенка копить деньги

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Экономист Маргарита Наследникова посоветовала родителям обратить внимание на формирование финансовой грамотности у ребенка. Так, умение откладывать деньги является крайне важным в современном мире, отметила эксперт в беседе с сайтом «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, соответствующее обучение лучше начать с конкретных целей в три-шесть месяцев. Если установленная сумма достаточно большая, взрослые могут внести свой вклад, предложив подработку, пояснила экономист.

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Она также подчеркнула, что достижение результата должно принести ребенку ощущение успеха. Не стоит обесценивать его усилия, добавил сайт kp.ru.