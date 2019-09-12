Экономист: на четырехдневке работодатель будет эффективнее использовать сотрудников

Правительство призвали сохранить вымирающие профессии вместо введения четырехдневки Подробнее

«Чем меньше времени работодатель распоряжается работником, тем больше он вынужден эффективно использовать его труд. Уменьшатся проволочки неэффективного использования рабочего времени», — заметил специалист.

Он напомнил о дискуссиях вокруг сокращения рабочей недели, которые развернулись в середине XIX века в Великобритании. Тогда все работодатели были против этой инициативы, объясняя свою позицию вероятным разорением и неспособностью выплачивать зарплаты.

Сейчас же, по мнению Колташова, переход на четырехдневку поможет сохранить рабочие места, учитывая надвигающуюся автоматизацию производства, транспорта и торговли.