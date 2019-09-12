Экономист: на четырехдневке работодатель будет эффективнее использовать сотрудников
Экономист Василий Колташов заверил РИА ФАН, что переход на четырехдневную рабочую неделю не сократит зарплаты сотрудников, а производительность труда вырастет.
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«Чем меньше времени работодатель распоряжается работником, тем больше он вынужден эффективно использовать его труд. Уменьшатся проволочки неэффективного использования рабочего времени», — заметил специалист.
Он напомнил о дискуссиях вокруг сокращения рабочей недели, которые развернулись в середине XIX века в Великобритании. Тогда все работодатели были против этой инициативы, объясняя свою позицию вероятным разорением и неспособностью выплачивать зарплаты.
Сейчас же, по мнению Колташова, переход на четырехдневку поможет сохранить рабочие места, учитывая надвигающуюся автоматизацию производства, транспорта и торговли.