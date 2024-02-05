Общество 05 февраля 2024, 14:15 Экономист Морковкин: субсидии для сельхозпроизводителей помогут снизить цены на подорожавшие овощи

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В России для сельхозтоваропроизводителей и агрохолдингов необходимо предусмотреть государственные субсидии на электроснабжение, водоснабжение и транспортную инфраструктуру. Это поможет снизить цены на подорожавшие овощи, сообщил экономист Дмитрий Морковкин в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, также улучшить условия работы фермеров и повысить доходность агробизнеса можно благодаря применению беспилотных систем в сельском хозяйстве. Кроме того, следует ограничить торговую наценку до 25% в каждом звене от производителя до конечного потребителя.

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Отмечается, что высокие цены на помидоры и огурцы в России связаны с усложнением логистики на фоне санкционного ограничения.