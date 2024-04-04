Общество 04 апреля 2024, 17:04 Экономист Морковкин: снижение беспошлинного порога приведет к росту цен на товары на интернет-площадках

Читать 360tv в

Порог беспошлинного ввоза товаров из-за границы снизился с 1000 до 200 евро с 1 апреля. Это приведет к росту цен на товары, представленные на интернет-площадках, сообщил экономист Дмитрий Морковкин в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, в 2024 году цены на товары для дома, бытовую технику и одежду могут вырасти до 15%. Такое увеличение стоимости негативно отразится на покупательной способности части россиян. При этом российские производители останутся в плюсе.

Реклама

«Решение о снижении порога беспошлинного ввоза позитивно повлияет на отечественных производителей, и, безусловно, будет способствовать обеспечению технологического суверенитета», — отметил Морковкин.