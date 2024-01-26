Общество 26 января 2024, 13:52 Экономист Михаил Беляев: сумму, которая определена для накопления, лучше переводить на отдельную пластиковую карту

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При желании накопить крупную сумму денег важно, чтобы ваши действия не ухудшали качество жизни. Для накопления лучше использовать отдельную банковскую карту. Об этом изданию «Москва 24» рассказал экономист Михаил Беляев.

Как уточнило радио «Комсомольская правда», необходимо завести дневник и пару месяцев записывать туда все расходы. Эта практика поможет проанализировать затраты и разделить их на важные и неважные. Отказавшись от вторых, можно начать собирать деньги.

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Еще одним вариантом накопления станет счет в банке под хороший процент, добавил Беляев.