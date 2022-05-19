Экономист Масленников рассказал об успехах программы импортозамещения

Экономист Никита Масленников прокомментировал высказывание сенатора Андрея Клишаса о «полном провале» программы импортозамещения в России. По его словам, есть и успехи. Об этом сообщил NEWS.ru.

Масленников считает, что достижения по замене импортных товаров существуют в аграрном секторе.

«То же само касается наших сыроделов, которые делают товар такой же качественный, как импортный, ничуть не хуже. Мясо птицы закрыто полностью от импорта», — уверен он.

Экономист отметил, что темпы развития в вопросе импортозамещения невысоки, но в некоторых отраслях есть «точечные прорывные вещи».