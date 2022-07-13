Экономист Мартынов оценил меры Германии для экономии электроэнергии

Экономист Виктор Мартынов прокомментировал способ Германии экономии электроэнергии. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Власти страны попросили жителей быстрее принимать душ и меньше отапливать дома. Кроме того, выключили уличное освещение, фонтаны и подсветку некоторых зданий в ночное время.

«В первую очередь потребление электроэнергии — это не ЖКХ-сектор и не фонтаны. Это промышленность, а промышленность, безусловно, без стабильного источника энергии, каким является газовая генерация, может иметь большие проблемы», — заключил Мартынов.