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    13 июля 2022, 19:53

    Экономист Мартынов оценил меры Германии для экономии электроэнергии

    Дарья Морозова

    Экономист Виктор Мартынов прокомментировал способ Германии экономии электроэнергии. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    Власти страны попросили жителей быстрее принимать душ и меньше отапливать дома. Кроме того, выключили уличное освещение, фонтаны и подсветку некоторых зданий в ночное время.

    «В первую очередь потребление электроэнергии — это не ЖКХ-сектор и не фонтаны. Это промышленность, а промышленность, безусловно, без стабильного источника энергии, каким является газовая генерация, может иметь большие проблемы», — заключил Мартынов.