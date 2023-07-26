Общество 26 июля 2023, 12:42 Экономист Марголин рассказал, что бороться с финансовыми пирамидами необходимо с помощью финансового просвещения

Читать 360tv в

Доктор экономических наук Андрей Марголин в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о том, что в Сети активно распространяются онлайн-игры с признаками финансовых пирамид.

По словам эксперта, бороться с финансовыми пирамидами следует через популяризацию венчурного бизнеса и финансового просвещения граждан. Венчурный бизнес, как заметил Марголин, способствует развитию страны, а пирамиды обогащают лишь тех, кто их строит.

Реклама

В Центробанке рассказали, что более 22% пирамид в онлайн-играх привлекают пользователей возможностью быстрого и легкого «заработка».