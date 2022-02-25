Экономист Мамонтов объяснил, отразятся ли новые санкции на экономике России

Джо Байден анонсировал санкции против крупнейших российских госбанков и ограничения на импорт технологий. Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации рассказал для сайта kp.ru, как это повлияет на экономику России.

Санкции против банков, по словам эксперта, не будут иметь большого эффекта.

«Какие-то затруднения будут для международных расчетов и частных инвесторов. Но это не проблемы для инфраструктуры этих банков и осуществления расчетов, а также для сервиса, который они предоставляют для клиентов», — пояснил эксперт.

Что касается ограничения 50% экспорта высоких технологий в Россию, это будет иметь эффект, поскольку Россия в некоторых отраслях очень сильно зависит от импорта технологий.

«Оборудование, микроэлектроника — в этих сферах мы сильно отстаем. Но опять же — те компании, которые поставляли нам технику, получали прибыль от этого. Продавали ее по рыночным ценам, а мы были надежным покупателем. Вопрос, захотят ли они лишаться клиентов. Понимая это, США решили ограничить экспорт лишь на 50%», — рассказал Мамонтов.