Экономист Лобода заявил, что снижение доллара и евро ожидаемо на фоне рекордной инфляции

На фоне рекордно высокой инфляции в США и Европе доллар и евро ждут непростые времена. Об этом сайту Runews рассказал экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

«Платежный баланс в России уверенно профицитный и на фоне эффективных валютных ограничений предложение по продаже иностранной валюты разгоняет спрос на рубли. Пик налоговых платежей позади, однако укреплению рубля ничто не мешает и далее», — добавил экономист.

При этом Лобода отметил, что доллар до 30 рублей вряд ли опустится, однако до 65 рублей — вполне вероятно.

«Евро ждут самые трудные времена в ближайшие два года, риски развала еврозоны критически нарастают. Импорт из ЕС и других стран будет немного дешеветь, однако промышленные товары из Европы дорожают, к лету рост может составить почти 40%», — резюмировал эксперт.