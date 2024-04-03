Общество 03 апреля 2024, 13:11 Экономист Лобода: спрос россиян на IT-ипотеку вырастет в два-три раза в ближайшее время

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Экономист Андрей Лобода в беседе с изданием «Газета.Ru» сделал прогноз, что спрос россиян на IT-ипотеку вырастет в два-три раза в ближайшее время.

Эксперт считает, что IT-ипотека позволит увеличить производительность труда и зарплаты в инновационных отраслях. Молодые специалисты, которые уехали из России в 2022–2023 годах, должны вернуться, предполагает Лобода.

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«Большинство уехавших специалистов со временем вернутся, но тут проблема еще и в том, чтобы в их сознании нормализовалась геополитическая обстановка», — процитировало ИА НСН экономиста.