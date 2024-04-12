Общество 12 апреля 2024, 14:40 Экономист Лобода спрогнозировал стоимость бензина в районе 54-55 рублей за литр

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Экономист Андрей Лобода в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал, что автомобилистам не стоит ждать резкого снижения цен на бензин. По его словам, цена на топливо будет варьироваться в районе 54-55 рублей за литр.

Как написало ИА НСН, новые меры правительства РФ могут значительно повлиять на оптовые цены на бирже, однако на стоимость бензина на заправках это сильно не отразится.

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По словам эксперта, цены на заправочных станциях упадут максимум на 2%.

Ранее в Минэнерго сообщили, что ряд нефтеперерабатывающих заводов будут перезапущены после ремонта в апреле или мае текущего года.