Общество 23 апреля 2024, 11:04 Экономист Лобода: справедливой зарплатой в РФ будет сумма от 150 тысяч рублей

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Справедливой и минимальной средней заработной платой в России в 2024 году будет сумма от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Такое мнение выразил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, уже многие годы динамика зарплат в стране значительно отстает от покупательной способности рубля. Рынок труда и реальные доходы граждан откатились в начало нулевых годов, ситуацию усугубляет огромный разрыв в доходах между Москвой и другими городами.

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Экономист отметил, что решить проблему может выравнивание сумм за одну и ту же работу одних и тех же специалистов по всей стране, добавило НСН.