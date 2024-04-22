Общество 22 апреля 2024, 11:55 Экономист Лобода: появление на российских деньгах слов о Боге исключено

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Экономист Андрей Лобода оценил вероятность появления на российских деньгах слов о Боге по аналогии с надписью In God We Trust на американских банкнотах. Такая ситуация исключена, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Он напомнил, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.

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«Сегодня упоминать Бога всуе, да еще и на банкнотах — не самая лучшая идея», — пояснил специалист.

По его словам, хорошей альтернативой станут надписи «Мы любим МИР» или «МИР любит рубль». Данный вариант можно рассматривать с точки зрения философских и человеческих посылов.