Общество 22 апреля 2024, 12:02 Экономист Лобода: куриные яйца в России подешевеют на 1-3% в 2024 году

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Потребительский ажиотаж прошлого года на куриные яйца исчерпан. В этом году цена на них может упасть на 1-3%, сообщил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, при увеличении производства яиц и роста импорта из дружественных стран положительную роль в снижении стоимости продукта сыграет конкуренция. При этом россияне в крупных городах уже привыкли к цене в 100 рублей за десяток яиц.

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В этом году прибавить в стоимости могут другие социально значимые продукты. Так, красное мясо подорожает примерно на 5-7%, кисломолочные продукты — на 5%, хлеб — на 3-4%, отметил Лобода.