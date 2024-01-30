Общество 30 января 2024, 16:23 Экономист Латкин связал повышенный спрос на кредиты с опасениями нестабильного будущего

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Рост темпа кредитования в стране объясняется опасениями за нестабильное будуще. В результате люди закупают товары повышенного спроса, сообщил экономист Александр Латкин в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, если человек видит новости о грядущем повышении инфляции, он возьмет кредит и закупит товары впрок.

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«До конца этого года люди скупали товары, а те, у кого денег не было, брали кредиты. Там 15% годовых, а цена вырастет на продукт, допустим, на 50%», — отметил Латкин.