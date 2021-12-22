Экономист Кульбака заявил, что ограничения США на долларовые операции в России сильно повлияют на экономику

Экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака прокомментировал вероятные ограничения Соединенными штатами долларовых операций в России, а также сокращение поставок смартфонов в нашу страну. По словам эксперта, такие меры являются маловероятными, но возможными, написала Lenta.ru.

Если все же такое произойдет, то запрет на поставку вышеперечисленных товаров негативно скажется на российской экономике, поскольку большинство элементов для смартфонов в России не производятся.

«Но ограничений на ввоз может быть много, ведь значительная часть наших рынков так или иначе связана с товарами, производимыми в США, хоть страна и не является основным торговым партнером России. Да, что-то можно заменить на китайские составляющие, что-то на европейские. Хотя, если США наложат запрет, то торговать с нами не будет уже и Европа», — отметил экономист.

При этом он добавил, что доллар является мировой валютой, в которой осуществляется большинство транзакций. Если США захотят ограничить долларовые операции, это приведет к тяжелейшим последствиям для российской экономики.

Ранее в США заявили, что страна вместе с ЕС тесно работает над новыми пакетами санкций против России в случае ее агрессии в отношении Украины.