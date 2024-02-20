Общество 20 февраля 2024, 13:37 Экономист Кричевский: быстро разбогатеть на покупке недвижимости и последующей ее продаже уже не получится

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Ипотечные инвесторы в 2020–2021 годах массово скупали квартиры и спустя время продавали их с огромной прибылью. Сейчас получить такую же прибыль в быстрые сроки нереально, сообщил экономист Алексей Кричевский в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, о том, что можно скупать все квартиры подряд и это будет сильно умножаться в цене, можно забыть на очень долгий срок. Получить реальную прибыль можно только в случае с максимально грамотным выбором объекта под инвестиции.

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«Актуальными будут две истории — покупка убитого жилья под ремонт, возможно, срочная покупка, отделка, и последующая перепродажа и покупка новостройки там, где цены действительно пойдут вверх из-за инфраструктурных проектов», — отметил Кричевский.