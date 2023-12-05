Общество 05 декабря 2023, 15:43 Экономист Колташов заявил, что в 2022–2023 годах в России сформировался новый социальный слой

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Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с радиостанцией Sputnik заявил, что в 2022–2023 годах в России сформировался новый социальный слой, состоящий из промышленных специалистов, людей со средним или высшим образованием.

По его словам, это те люди, которые зарабатывают больше, чем можно заработать по обычному трудовому договору.

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«Запад „обрек“ Россию на переработку собственных ресурсов и сырья, и это гарантия развития обрабатывающей промышленности, машиностроения, микроэлектроники и оборонного производства, и тут появляется новая группа, которая может быть названа средним классом», — сказал экономист.