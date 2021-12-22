Экономист Колташов высказался о политике импортозамещения в России

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов обсудил с «ПолитЭкспертом» сообщение о том, что американские власти обвинили Россию в преференциях для товаров внутреннего производства.

Колташов объяснил, что если в России сохранится политика импортозамещения, то в ближайшие десятилетия ее результаты будут грандиозными. По его словам, она полезна, прежде всего, для национального экономического развития, поскольку она будет способствовать развитию сферы услуг и финансового сектора РФ.

«Обвинения в адрес России по поводу того, что ее политика является протекционистской, как минимум смешны, а как максимум — циничны. Поскольку защита нацпродукта — это нормальная экономическая политика в современном мире. Белый дом — один из самых радикальных протекционистов», — добавил собеседник издания.