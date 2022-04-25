Экономист Колташов спрогнозировал дальнейший курс доллара

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что курс в 73-79 рублей за доллар может оставаться с нами на долгий срок. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По его словам, российский рубль может укрепиться в том случае, если произойдет рост цен на нефть.

«Мы видели 120 долларов за баррель, а сейчас — 101. Произошло снижение! Нефть сейчас колеблется, она как бы борется за то, чтобы расти или оставаться на имеющемся уровне», — сказал Колташов.

Эксперт добавил, что сейчас существует угроза новых западных санкций, в том числе и частичного нефтяного эмбарго.

«Даже если они не смогут реализовать это все, но мы все равно должны понимать, что это давление на рубль психологическое создает. И, наконец, Банк России и правительство смягчают требования к компаниям-экспортерам: они должны продавать валютную выручку не в три дня. Теперь им дается гораздо больше времени. Поэтому они могут придерживать валютную выручку, не продавая ее всю сразу, как они обязаны были делать в период, когда решалась задача, чтобы прекратить западную атаку на рубль», — резюмировал Колташов.