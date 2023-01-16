Общество 16 января 2023, 15:15 Экономист Колташов: Россия должна переориентировать экономику в правильное русло

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в разговоре с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что Россия должна переориентировать экономику в правильное русло.

По его словам, в условиях западных санкций страна сама нуждается в дорогостоящих металлах для производства дефицитного оборудования. России необходимо, в первую очередь, возродить авиастроение, считает экономист.

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«Россия будет возрождать целые направления в зависимости от изменений нашей экономической политики. <…> Вероятно, очень многое из того, что мы продавали вовне, мы будем потреблять внутри своей страны», — добавил Колташов.

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