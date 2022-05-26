Экономист Колташов рассказал, как снижение ставки Центробанка скажется на ипотеке

Центробанк снизил кредитную ставку с 14% до 11%. Экономист Василий Колташов рассказал «Ридусу», как это повлияет на рынок ипотечного кредитования.

Принятая ставка немного оживит рынок. По словам экономиста, на уровне 11% ставка «постепенно перестает быть запретительной, и люди начинают снова брать ипотеку, видя, что цены ипотечных займов под влиянием ставки начинают ползти вниз.

«С другой стороны, ставка остается достаточно высокой для того, чтобы ограничивать рост цен на недвижимость, потому что лавинообразного обращения за кредитами не будет. Кроме того, покупатель может копить на квартиру, а это важный момент. Когда сбережения не имеют смысла, а покупки делаются в паническом режиме — мол, завтра цена будет еще хуже — это не лучший сценарий», — отметил Колташов.