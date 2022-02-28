Экономист Колташов озвучил меры по защите рубля от санкций Запада

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что очень высокое повышение ключевой ставки без использования других методов может не дать нужного эффекта. Об этом написало ИА НСН.

«Банк России проморгал атаку на рубль и панику на фондовом рынке. Потому что его нужно было поставить на паузу минимум на две недели до окончания спецоперации, а не допускать там обвал. Дальше начались бы переговоры в Европе, наши ответы были бы очень жесткими, Запад бы начал пятиться назад, это уже начинается. Но сейчас идет атака на рубль, поэтому Центробанк резко повысил ставку, чтобы защитить российскую валюту от атаки. Сейчас вводится обязательная продажа 80% валютной выручки компаний-резидентов для того, чтобы поддержать рубль», — пояснил эксперт.

Он отметил, что укрепить рубль можно только при помощи изменения всей финансовой и торговой систем. То есть, по словам Колташова, требуются быстрые реформы. Ситуация будет стабилизирована тогда, когда товарные мировые цены будут расти, рубль укрепляться, а нефть дорожать и тянуть его за собой, заключил эксперт.