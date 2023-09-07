Общество 07 сентября 2023, 17:52 Экономист Колташов: льготы на аренду земли подтолкнут к развитию экономики

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Льготы на аренду земли под строительство производственных комплексов станут драйвером экономики российских регионов. Об этом сообщил экономист Василий Колташов в беседе с «Агентством бизнес новостей».

По словам специалиста, хорошую выгоду от таких льгот может получить промышленный и производственный сектор. Компании будут возводить большие комплексы, что привлечет в регион высокотехнологичные корпорации.

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Колташов отметил, что высокая стоимость недвижимости в крупных городах негативно сказывается на развитии российской экономики.