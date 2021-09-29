Экономист Колганов объяснил плюсы «Турецкого потока» для России

Газопровод «Турецкий поток» полностью оправдал свое строительство и дал России возможность маневра при поставках газа на европейский рынок. Благодаря этой нитке поставки могут не зависеть от украинских проблем, отметил экономист, научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.

«„Турецкий поток“, как и „Северный поток — 2“, представляет альтернативный маршрут, позволяющий поставлять газ в Европу в обход Украины. Этим в первую очередь объясняется его значение», — пояснил эксперт в беседе с «360».

Помимо этого, как отметил экономист, этот газопровод дает России возможность расширенных поставок газа на новые рынки, в ту же самую Турцию и в балканские страны, куда раньше транзит газа был затруднен.

«Раньше на Балканах не было газопровода, который бы шел непосредственно из России, потому что наши газопроводы либо шли в Германию — это „Северный поток“, либо через Украину, Чехию и Словакию. А „Турецкий поток“ дает возможность поставок в балканские страны», — подчеркнул Колганов.

Специалист также напомнил о том, что буквально на днях Россия и Венгрия заключили новый договор о поставках газа на 15 лет. Голубое топливо эта страна будет как раз получать по «Турецкому потоку» из Сербии, а не через украинский транзит, как это было раньше.

«Так что у нас появились такие возможности маневра. И это, конечно, делает эту ветку весьма значимой для наших поставок газа», — заключил экономист.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за последовательную позицию относительно строительства «Турецкого потока».

«В полном объеме запущен и работает „Турецкий поток“ — газопроводная система в Турцию и транзитная в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству, которое отвечает интересам турецкого народа и России», — отметил Путин.

Первая из двух ниток «Турецкого потока» предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров.

Соглашение между Россией и Турцией по проекту было подписано 10 октября 2016 года. В мае 2017 года в Черном море началось строительство газопровода. Осенью 2018 года была завершена укладка труб. Поставки газа начались в январе 2020 года.