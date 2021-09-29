facebook_pixel
    29 сентября 2021, 17:03

    Экономист Колганов объяснил плюсы «Турецкого потока» для России

    Евгения Бардонова, Ольга Назаркина

    Газопровод «Турецкий поток» полностью оправдал свое строительство и дал России возможность маневра при поставках газа на европейский рынок. Благодаря этой нитке поставки могут не зависеть от украинских проблем, отметил экономист, научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.

    Экономист Колганов объяснил плюсы «Турецкого потока» для России

    «„Турецкий поток“, как и „Северный поток — 2“, представляет альтернативный маршрут, позволяющий поставлять газ в Европу в обход Украины. Этим в первую очередь объясняется его значение», — пояснил эксперт в беседе с «360».

    Помимо этого, как отметил экономист, этот газопровод дает России возможность расширенных поставок газа на новые рынки, в ту же самую Турцию и в балканские страны, куда раньше транзит газа был затруднен.

    «Раньше на Балканах не было газопровода, который бы шел непосредственно из России, потому что наши газопроводы либо шли в Германию — это „Северный поток“, либо через Украину, Чехию и Словакию. А „Турецкий поток“ дает возможность поставок в балканские страны», — подчеркнул Колганов.

    Специалист также напомнил о том, что буквально на днях Россия и Венгрия заключили новый договор о поставках газа на 15 лет. Голубое топливо эта страна будет как раз получать по «Турецкому потоку» из Сербии, а не через украинский транзит, как это было раньше.

    «Так что у нас появились такие возможности маневра. И это, конечно, делает эту ветку весьма значимой для наших поставок газа», — заключил экономист.

    Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за последовательную позицию относительно строительства «Турецкого потока».

    «В полном объеме запущен и работает „Турецкий поток“ — газопроводная система в Турцию и транзитная в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству, которое отвечает интересам турецкого народа и России», — отметил Путин.

    Первая из двух ниток «Турецкого потока» предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров.

    Соглашение между Россией и Турцией по проекту было подписано 10 октября 2016 года. В мае 2017 года в Черном море началось строительство газопровода. Осенью 2018 года была завершена укладка труб. Поставки газа начались в январе 2020 года.