Экономист Коган заявил, что изменение ключевой ставки стабилизирует финансовый рынок

Профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган оценил решение Центробанка России повысить ключевую ставку до 20%. По его словам, такие меры станут верным выходом из сложившейся экономической ситуации. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что в данной ситуации Центральный банк принял наиболее квалифицированное и правильно решение.

«То, что Центральный банк принял такое резкое решение — это вполне логично. На прошлой неделе мы ожидали, что Центральный банк так или иначе будет поднимать ставку исходя из тех обстоятельств, которые были, понимали, что, скорее всего, ставка будет повышена на 250-300 базисных пунктов, но ситуация кардинально изменилась, драматически. В этот момент, как мне кажется, Центральный банк принял наиболее квалифицированное и правильно решение, чтобы погасить панику. Кроме того, он еще обязал экспортеров продавать 80% от валютной выручки. Эти шаги, по всей видимости, будут способствовать стабилизации финансового рынка», — сообщил Коган.

Ранее Евросоюз объявил о запрете всех транзакций с Центробанком России. Активы регулятора также будут заморожены. Таким образом Запад желает «предотвратить финансирование» спецоперации России на Украине.