Общество 26 марта 2024, 18:16 Экономист Коган рассказал, что проблемы с разморозкой активов могут возникнуть у нерезидентов

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Финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с ИА НСН рассказал, что у нерезидентов могут возникнуть проблемы с разморозкой активов. Возможно, им понадобится помощь регуляторов.

Ранее стало известно, что Инвестиционная палата опубликовала калькулятор для расчета заявки на обмен заблокированных активов.

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«Регуляторы сразу зададут простой и понятный вопрос: а есть ли среди этих бумаг те, которые принадлежат подсанкционным лицам? Никто на этот вопрос ответить не сможет, на этом все и закончится», — добавил Коган.

Экономист предположил, что регуляторы будут либо отмораживаться, либо делать все необходимое, чтобы этот вопрос каким-то образом замять.