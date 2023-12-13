Общество 13 декабря 2023, 13:11 Экономист Капелюшников посоветовал дождаться 13-ю зарплату перед увольнением

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Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Ростислав Капелюшников рассказал о ситуациях, при которых выгодно отложить запланированное увольнение. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам эксперта, перед уходом с текущего места работы стоит дождаться обещанных премий.

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«Если на предприятии <…> выплачивается 13-я зарплата, то есть смысл повременить с увольнением», — добавил специалист.

При отсутствии соответствующих поощрений разорвать трудовые отношения можно в любое время года. Сотрудник все равно получит зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск, пояснил Капелюшников.