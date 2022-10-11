Экономист Калугин рекомендовал тратить деньги только на необходимые вещи | 360°

Все новости

Подмосковье

11 октября 2022, 16:20

Сотрудники «Мострансавто» помогли женщине найти потерявшегося ребенка в Подольске

Мир

11 октября 2022, 16:19

НАТО не увидел признаков, что Россия намерена использовать ядерное оружие

Реклама

Важное

11 октября 2022, 16:18

НАТО усилит помощь Украине для защиты объектов инфраструктуры

Подмосковье

11 октября 2022, 16:13

Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме

Власть

11 октября 2022, 16:01

Захарова назвала главные цели киевского режима

Мир

11 октября 2022, 16:01

Путин встретился с президентом ОАЭ в Санкт-Петербурге

Эксклюзив

11 октября 2022, 15:58

«Кто, кроме нас». Мобилизованный житель Балашихи поделился своим взглядом на участие в СВО

Власть

11 октября 2022, 15:56

Кремль не изучал идею запретить выезд из России для военнообязанных

Образование

11 октября 2022, 15:56

Образовательная платформа «Сферум» запустила акцию для учителей «Марафон общения»

Общество

11 октября 2022, 16:20

Экономист Калугин рекомендовал тратить деньги только на необходимые вещи

Читать 360tv в

Экономист Виталий Калугин рассказал, что в период кризиса следует тщательно проанализировать необходимость той или иной покупки. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Он уточнил, что стоит тратить деньги только на вещи первой необходимости. Например, если старые стиральную машину или холодильник следует заменить на новые, пояснил экономист.

Реклама

«А вот если вы хотите компьютерный монитор на 21 дюйм, то это излишне. И iPhone 12 не нужно менять на iPhone 14», — заключил Калугин.

Реклама

Деньги

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама