Экономист Калугин рекомендовал тратить деньги только на необходимые вещи | 360°

Общество 11 октября 2022, 16:20 Поделиться Telegram

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Viber Экономист Калугин рекомендовал тратить деньги только на необходимые вещи

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Экономист Виталий Калугин рассказал, что в период кризиса следует тщательно проанализировать необходимость той или иной покупки. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Он уточнил, что стоит тратить деньги только на вещи первой необходимости. Например, если старые стиральную машину или холодильник следует заменить на новые, пояснил экономист.

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«А вот если вы хотите компьютерный монитор на 21 дюйм, то это излишне. И iPhone 12 не нужно менять на iPhone 14», — заключил Калугин.

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