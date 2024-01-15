Общество 15 января 2024, 17:34 Экономист Калашников заявил, что водителям пора задуматься о смене профессии из-за развития искусственного интеллекта

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Бывший министр труда, экономист Сергей Калашников в беседе с ИА НСН посоветовал водителям задуматься о смене профессии из-за быстрого развития искусственного интеллекта.

По его словам, ИИ может взять на себя управление огромной армией роботов, которые и будут ответственны за транспорт.

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«Грядет их замена на беспилотные движущиеся аппараты, по Москве уже бегают несколько сотен беспилотников», — добавил Калашников.

Ранее директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что развитие ИИ приведет к риску сокращения количества рабочих мест и усилит неравенство в мире.