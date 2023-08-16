Общество 16 августа 2023, 18:59 Экономист Калашников: необходимо организовать соцпомощь нуждающимся россиянам из-за роста цен

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На фоне ослабления курса рубля в России могут подняться цены на все категории товаров. В связи с этим государству необходимо организовать социальную поддержку нуждающимся слоям населения, сообщил экономист Сергей Калашников «Национальной службе новостей».

Калашников подчеркнул, что в таких условиях российское правительство должно предусмотреть меры поддержки для бедных слоев населения.

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Отмечается, что цены на свои товары уже подняли производители бытовой техники и электроники.