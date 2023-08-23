Общество 23 августа 2023, 15:04 Экономист Качалов: рост числа покупок фастфуда в России объясняется компенсацией падения продаж в 2022 году

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В России на 8% увеличилось количество покупок фастфуда. Это объясняется компенсацией падения продаж в прошлом году, сообщил кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, в 2022 году упали доходы точек общепита из-за кризисной ситуации в мире и мобилизации, сейчас это падение активно компенсируется.

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Как сообщил сайт kp.ru, по итогам первого полугодия 2023 года средний чек при покупке фастфуда вырос на 10%, составив 439 рублей.