Экономист Качалов посоветовал россиянам откладывать не менее 15% от зарплаты

Маркетолог, доктор экономических наук Игорь Качалов дал совет россиянам, как сохранить и приумножить свой бюджет. По его словам, необходимо откладывать не менее 15% от получаемых денег. Об этом он заявил в эфире программы ОТР «ОТРажение».

«Не важно, сколько вы получаете — 20 тысяч, 40 тысяч или 50. Получили 50 тысяч? 10 тысяч отложили. Это важнейший совет. И просто женщина опять же должна контролировать этот процесс, чтобы не забыть и чтобы иметь ту самую „подушку“», — сказал маркетолог.

Он также отметил, что людям, имеющим семью, стоит регулярно обсуждать свои большие затраты. Многие семьи не смотрят на свои доходы до конца года, поэтому каждый второй (по официальным данным) развод в России происходит из-за финансовых вопросов.